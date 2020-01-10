Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщили в пятницу в его пресс-службе.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - отметили в президентской пресс-службе.

Кроме того, проинформировали там, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко 30 и 31 декабря 2019 года провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также газовые вопросы. Эти темы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

В новость были внесены изменения (19:13 мск) — добавлена информация после второго абзаца.