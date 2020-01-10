Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации.

Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,5% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет. С учетом капитализации процентов ставка составит 4,54%. Ранее максимальная ставка по этому вкладу достигала 4,65%. Для владельцев пакета услуг "Сбербанк Первый" доходность снижена с 5,5% до 5,25%. Максимальные ставки по вкладам для клиентов "Сбербанк Премьер" снижена с 5,05% до 4,85%.

В последний раз Сбербанк снижал ставки по вкладам в рублях в ноябре 2019 года.

Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.

Аналитик также пояснил, что задержка со снижением ставок может привести к невозможности для банков прибыльно разместить привлеченные вклады. "В течение последних месяцев движение ставок кредитования вниз было очень резким, и снижение доходности по кредитам даже опережало падение ставок по вкладам. В частности, к концу 2019 года ставка по ипотеке достигла рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений", - отметил Матовников.

По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде декабря 2019 года уменьшилась до 6,01%. В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 6,25% годовых.