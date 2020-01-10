Госдума вновь предлагает вернуться к вопросу дифференциации тарифов на электроэнергию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ввод дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления позволит снизить объемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике. К такому решению пришли участники комитета по энергетике Госдумы по итогам расширенного заседания.

По итогам заседания комитет рекомендовал правительству РФ, в частности, провести широкую разъяснительную работу о негативном влиянии перекрестного субсидирования (когда за счет надбавок к тарифу для крупных промышленных потребителей нивелируется разница между реальным и экономически обоснованным тарифом на электроэнергию для населения и социальных объектов - прим. ТАСС) и предусмотреть обязательное введение дифференцированных тарифов в регионах, где субсидируется более 50% от тарифа на передачу электроэнергии, установленного для населения.

"Для субъектов Российской Федерации, в которых субсидируется более 50% обоснованной величины тарифа на передачу электроэнергии для населения, предусмотреть обязательное установление социальной нормы потребления электрической энергии", - отмечается в протоколе решения, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Осенью 2018 года в России изучалась целесообразность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в рамках борьбы с перекрестным субсидированием в электроэнергетической сфере, но в январе 2019 года правительство отложило введение новой методики тарифообразования на неопределенный срок. Тогда предполагалось, что в случае ежемесячного потребления домохозяйством до 300 кВт ч, жители страны будут оплачивать по базовому тарифу, потребление в диапазоне от 300 кВт ч до 500 кВт ч - по повышенному, свыше 500 кВт - по экономически обоснованному.

"При этом были упущены ключевые моменты: не учитывалось ни количество проживающих в квартире жителей, ни конкретные региональные социально-климатические обстоятельства, что вызвало дополнительную социальную напряженность среди населения", - отмечают депутаты.

Адресная поддержка

Комитет считает, что для снижения социальной напряженности в вопросе дифференциации тарифов на электроэнергию и во избежание снижения качества жизни россиян при введении нового метода тарифообразования в электроэнергетике надо будет предусмотреть меры поддержки. По мнению депутатов, это могут быть как денежные субсидии малоимущим, так и повышение энергоэффективности зданий и установка "умных" счетчиков, которые позволят экономить на содержании жилья и контролировать расходы электроэнергии.

Также комитет отмечает, что норма потребления электроэнергии, для которой будет установлен базовый тариф, должна соответствовать объему потребления электроэнергии более 50% жителей региона, а доля расходов на оплату коммунальных услуг не должна превышать 15% от совокупного дохода жильцов. Отдельные категории населения, по мнению депутатов, могут претендовать на 30-процентную скидку на электроэнергию.

В комитете считают, что для распространения дифференциации тарифов на свет может быть использован опыт Крыма, Ростовской и Нижегородской областей, где в той или иной мере применяется предлагаемый метод тарифообразования. При этом отмечается, что в первую очередь дифференциацию тарифов для населения стоит вводить в регионах, где установлены "умные" счетчики.