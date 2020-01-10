Компания БАТ предлагает законодательно регулировать рынок никотиновой продукции

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Компания "БАТ Россия", которая единственная из крупных российских производителей выпускает бестабачную содержащую никотин продукцию, выступает за введение закона, регулирующего рынок никотиновой продукции, но против введения запрета на них. Такую точку зрения ТАСС высказала директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям компании Яна Гуськова.

10 января премьер-министр Дмитрий Медведев на рабочей встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином, заявил о том, что содержащие никотин смеси нужно запретить в России и выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В свою очередь, глава МВД сообщил, что уже подготовлен и в конце декабря направлен на согласование в Минздрав законопроект о запрете подобной продукции. Как отметили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), этот вопрос планируется рассмотреть.

"Нельзя запрещать никотиновые продукты, которые разработаны и предназначены для потребителей, желающих отказаться от традиционных сигарет. Бестабачные никотиновые пэки - это самый быстрорастущий сегмент в мире, ведь при должном регулировании такая продукция дает возможность снизить риски для здоровья российских курильщиков при переключении на нее", - сказала Гуськова.

Вместе с тем она подтвердила, что сейчас на российском рынке работает множество недобросовестных производителей, которые делают продукты с высоким содержанием никотина. Также обеспокоенность, по ее словам, вызывает информация о потреблении никотиновых продуктов несовершеннолетними гражданами. "Мы писали письма премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также в различные ведомства с нашей позицией по тому, как должен быть урегулирован рынок бестабачных никотиновых пэков", - сообщила Гуськова, отметив, что пока компания не получила ответа по этому поводу.

Позиция компании

Она сообщила, что, по мнению представителей компании, необходимо ввести запрет на продажу такой продукции несовершеннолетним, а также ввести возрастную верификацию на продажу бестабачных никотиновых пэков в интернете. Кроме того, компания выступает за введение на законодательном уровне лимитов концентрации никотина в данной продукции. "Необходимо установить лимит на предельную концентрацию никотина на уровне 20 миллиграммов на единицу продукции в одном пэке, по аналогии с традиционной некурительной продукцией. Обычно в мире концентрация никотина в некурительных никотиновых пэках составляет от 4 до 20 миллиграммов, но на российском рынке стала появляться продукция с очень высокой концентрацией никотина от 40 до более 200 миллиграммов и выше. Потребление таких доз сопряжены с рисками для здоровья потребителей", - пояснила Гуськова.

По ее словам, также стоит ввести четкие продуктовые стандарты и стандарты производства, которые будут включать необходимый список запрещенных веществ в продукции, сделать обязательным предупреждении о влиянии никотина на здоровье потребителя на пачке, установить правила ответственного маркетинга для продажи подобных изделий, чтобы он не был направлен на несовершеннолетних и ввести жесткие санкции в отношении производителей и розничных продавцов, уличенных в нарушении каких-либо из перечисленных правил.

"Сегодня как никогда назрела острая необходимость принять закон, регулирующий оборот бестабачных никотиновых пэков. Мы полностью поддерживаем это решение и готовы работать с регуляторами, родительским сообществом и учителями, чтобы как можно скорее пресечь доступ молодежи к никотиновым продуктам", - заключила Гуськова.