Минсельхоз подготовит законопроект для создания системы контроля качества зерна

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минсельхоз планирует в IV квартале 2020 года подготовить законопроект для создания единой системы госконтроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Об этом говорится в плане мероприятий реализации долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2035 года, утвержденном распоряжением правительства РФ и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в Закон "О зерне" и в отдельные законодательные акты РФ" необходима для "совершенствования государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, ведения государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки и введения обязательных требований к качеству зерна и продуктов его переработки". Ответственным исполнителем за реализацию законопроекта назначен Минсельхоз и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

После принятия данного закона Минсельхоз должен будет разработать проект постановления правительства РФ "О федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки" (на базе информационной системы Россельхознадзора "Аргус-Фито"). Планируется, что этот документ утвердит правила создания информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, создаст правовые и организационные основы для обеспечения заинтересованных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций и граждан информацией о прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, автоматизирует процессы сбора, обработки, хранения такой информации и обеспечит доступ к информации, ее представлении и распространении. Кроме того, он должен определить федеральный орган исполнительной власти (оператора) по введению системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, порядок развития, эксплуатации и ее совершенствования.

Согласно утвержденному плану, в IV квартале 2020 г. Росстандарт, Минсельхоз и Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки (ВНИИЗ) должны разработать и принять межгосударственный стандарт ГОСТ "Пшеница хлебопекарная. Технические условия".

Кроме того, в период с 2020 г. по 2035 г. эти же ведомства должны подготовить предложения о совершенствовании механизмов определения качественных характеристик зерна или разработать новые стандарты.

В апреле 2019 г. Минсельхоз сообщал, что министерство разрабатывает систему госконтроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Планировалось, что после получения предложений от заинтересованных ведомств Минсельхоз приступит к разработке соответствующих мер.