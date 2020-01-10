ЦБ направил в Генпрокуратуру и МВД материалы по СК "Сервисрезерв"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Временная администрация, лишенного в августе лицензии ООО СК "Сервисрезерв", заподозрила собственников в нанесении ущерба компании. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Временной администрацией установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников и должностных лиц общества признаков совершения действий, причинивших обществу имущественный ущерб", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что, по оценке временной администрации, размер активов компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. В связи с этим временной администрацией в Арбитражный суд Владимирской области направлено заявление о признании общества несостоятельным (банкротом).

С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России направлена информация в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Отзыв лицензии

Как сообщалось, ЦБ приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв".

У компании отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Лицензии были отозваны в связи рядом нарушений страхового законодательства. В частности, компания нарушила порядок "инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов".

Страховая компания "Сервисрезерв" была зарегистрирована 16 января 1992 года. Свою деятельность страховщик ведет во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях.