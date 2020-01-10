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В Крым намерены привлечь 15 тыс. квалифицированных строителей для решения проблем отрасли

Глава региона Сергей Аксенов главной проблемой республики назвал отсутствие достаточного количества квалифицированных строителей и крупных компаний, обладающих технологиями и компетенциями

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают привлечь около 15 тыс. квалифицированных строителей, чтобы решить проблемы в этой отрасли, заявил в пятницу журналистам глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.

На совещании в Ялте в пятницу Путин призвал региональных чиновников максимально четко отзываться на запросы людей и быстрее принимать необходимые решения. В частности, президент призвал оценить состояние городской среды. Особое внимание глава государства считает нужным уделить строительству и ремонту автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновлению подвижного состава пригородного сообщения.

"Главная проблема Крыма - это отсутствие достаточного количества квалифицированных строителей и крупных компаний, обладающих технологиями и компетенциями для выполнения работ. Сегодня <...> в Крыму необходимо более 30 тыс. квалифицированных строителей. Их - с учетом приезжих - не более 15 тыс. Поэтому ряд управленческих мер позволит нам эту задачу разрешить. Считаем, что при таком взаимодействии с правительством - Дмитрий Николаевич (Козак, вице-премьер правительства РФ) нас как куратор поддерживает - кардинально изменим ситуацию", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в сфере дорожного строительства также идет работа. "Компании "ВАД" и "Центрдорстрой", которые уже обладают компетенциями и техникой на территории Республики Крым, готовы с 1 февраля приступать к объемам работ. Надеемся, что принятый комплекс мер позволит полностью стабилизировать ситуацию и уравнять нас с точки зрения развития с теми регионами, которые на протяжении 25 лет развивались более динамично", - сказал Аксенов.

Ранее "ВАД" и "Центродорстрой" были определены исполнителями работ по ремонту муниципальных, региональных и федеральных дорог на территории Крыма. Министр транспорта республики Сергей Карпов сообщал, что Крыму, где около 80% автодорог не соответствуют нормативам, необходимо 144 млрд рублей до 2024 года на их ремонт и реконструкцию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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