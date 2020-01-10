Госдеп: санкции США ослабят возможности обогащения экономики Ирана за счет экспорта

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Санкции со стороны США будут направлены на то, чтобы снизить возможности обогащения иранской экономики за счет экспорта товаров.

Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Президент [США Дональд Трамп] подписал и издал указ, который позволяет Соединенным Штатам вводить санкции против любого, кто... ведет торговлю с [предприятиями] строительной, производственной, текстильной или горнодобывающей отраслей [иранской экономики], - указал Хук. - Этот указ будет иметь серьезное воздействие на экономику Ирана и его руководство, потому что он дает возможность накладывать санкции на те отрасли, которые позволяют поддерживать жизнеспособность иранской экономики. Эти санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока режим не изменит свое поведение".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана.