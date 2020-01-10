Власти Крыма не опасаются дефицита воды после засухи

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Опасений по поводу водоснабжения в Крыму нет, после продолжительного засушливого периода благодаря осадкам водохранилища наполняются водой, сообщил в пятницу ТАСС председатель Госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

В пятницу президент России Владимир Путин раскритиковал власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения. В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки.

"Опасений, что не хватит питьевой воды, нет. С наполнением водохранилищ все в порядке", - сказал Вайль.

С главой Госкомводхоза согласен и президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко. "В Крыму бывают засушливые периоды, прошлый год - не исключение. Но традиционно приток влаги в виде осадков мы ожидаем в феврале-марте. С питьевым водоснабжением будет все в порядке, мы не сомневаемся", - сказал он.

В то же время, отметил ученый, властям необходимо подумать о выделении средств на разведку подземных запасов воды, особенно глубинных. Речь, по его словам, идет о водных горизонтах, залегающих на глубине около 1 км, тогда как сейчас скважины бурят на глубину от 20 до 100 метров.

"На исследования необходимо порядка 40-50 млн рублей в год. Это не очень большие средства. Так как мы применяем свою технологию, закупаем под нее оборудование. Дело в том, что на научном уровне о запасах подземных вод в Крыму мы не знаем до сих пор. Предполагаем, что под нами может находится ее очень много, не море, но близко к этому", - сказал он.

Кроме того, для решения проблем с водоснабжением, по его словам, необходимо решить вопрос с опреснением морской воды, хотя это и энергозатратный проект, очисткой воды из соленых озер и скважин. "Проекты есть, крымские власти проводят большую работу, но вот денег в достаточном количестве на научные изыскания нет. Надеюсь, что президент России обратит особое внимание на эти вопросы", - сказал он.

Подача питьевой воды

Правительство Крыма разрабатывает ряд мероприятий, которые позволят увеличить объемы подачи питьевой воды в Симферополь. В частности, планируется провести геологоразведку и оценить возможности пресных вод, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в пятницу. По словам премьер-министра республики Юрия Гоцанюка, это позволит увеличить подачу питьевой воды жителям Симферополя от 40 до 65 тыс. кубометров в сутки в зависимости от времени года.

В плане первоочередных мероприятий, в частности, есть строительство водоводов до Межгорного водохранилища в Симферополе, которое сможет обеспечивать водой и жителей Севастополя.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года президент России по итогам встречи с общественностью Крыма поручил обеспечить подготовку документации по использованию Межгорного водохранилища для устранения проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе. Межгорное водохранилище до 2014 года снабжалось по системе Северо-Крымского канала. В настоящее время оно не используется, оборудование пришло в негодность.

В рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя республике выделено 25 млрд рублей, которые будут использованы для проведения реконструкции водохранилища до 2024 года. В частности, будет проведена полная реконструкция основания водохранилища, углубление, гидроизоляция, замена изношенного магистрального трубопровода.

О водоснабжении Крыма

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов завершат к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение.