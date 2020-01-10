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Госдолг Калининградской области в 2019 году снизился на 388 млн рублей

Он составил 21,8 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Госдолг Калининградской области в 2019 году снизился на 388 млн рублей до 21,8 млрд рублей. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте регионального правительства.

"На конец прошлого года объем государственного долга Калининградской области снизился на 388 млн рублей и составил 21,8 млрд рублей или 53,4% налоговых и неналоговых доходов", - говорится в сообщении.

По итогам 2016 года долговая нагрузка области превышала 73%. За три года она снизилась на 20 процентных пунктов. Отношение коммерческих кредитов к налоговым и неналоговым доходам уменьшилось до 21,4%. В 2019 году долг по бюджетным кредитам уменьшен на 250 млн рублей.

"Существенное снижение уровня государственного долга связано со взвешенной бюджетной политикой и ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов", - отметил министр финансов области Виктор Порембский, которого цитирует пресс-служба.

В общем объеме государственного долга области ценные бумаги составляют 2,7 млрд рублей, коммерческие кредиты - 6 млрд рублей, бюджетные кредиты - 10,7 млрд рублей, государственные гарантии области - 2,3 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга в области в прошедшем году составили 274 млн рублей, что почти на 50% меньше первоначально запланированных. В числе основных задач региона - снижение долговой нагрузки до уровня ниже 50% к налоговым и неналоговым доходам в текущем бюджетном цикле.

Теги
РоссияКалининградская область
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