WSJ: поставщик деталей для Boeing 737 MAX сократит почти 3 тыс. сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Поставщик деталей для американского авиаконцерна Boeing - компания Spirit AeroSystems сократит 2,8 тыс. сотрудников на заводе в Уичито (штат Канзас). Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, на такой шаг в компании пошли в связи с объявленной ранее приостановкой производства самолетов модели Boeing 737 MAX.

По данным издания, Spirit AeroSystems производила детали фюзеляжа и двигателей Boeing 737 MAX, что в том числе позволяло авиаконцерну выпускать до 52 единиц этой модели самолета ежемесячно. При этом, как уточняет издание, практически половина прибыли поставщика Boeing основывалась на производстве этих деталей.

Всего на заводе в Уичито работает около 13 тыс. человек. The Wall Street Journal подчеркивает, что речь идет о первом случае сокращения штата сотрудников какого-либо из поставщиков Boeing после решения о приостановке полетов 737 MAX.

В декабре 2019 года Boeing объявила о том, что с января 2020 года на время прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Как следует из опубликованного заявления, в компании решили приостановить производство этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.