ФАС проведет 13 января совещание по тарифам на транзит нефти через Белоруссию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Совещание антимонопольных ведомств России и Белоруссии по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории республики запланировано на понедельник, 13 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского ведомства.

"Совещание с участием ФАС и МАРТ по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на 13 января", - сказали в пресс-службе ФАС.

Ранее белорусская "Гомельтранснефть Дружба" предложила увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории республики. Однако российская сторона считает такое повышение завышенным.

Согласно установленным правилам, в случае отсутствия договоренности о размере тарифов между организациями трубопроводного транспорта России и Белоруссии указанный вопрос должен решаться органами в области тарифного регулирования России (ФАС) и Белоруссии (МАРТ) в сроки не позднее 15 января 2020 года. При этом в случае отсутствия договоренности по величинам индексации тарифов между ФАС России и МАРТ Белоруссии тарифы индексируются на 6,8%, то есть в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогнозами социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%.

Как заявляла в конце октября 2019 года заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина, Белоруссия планирует при пересмотре тарифов на транзит российской нефти на 2020 год вернуться к обсуждению с РФ вопроса о компенсации белорусскому оператору "Дружбы" прибыли, недополученной из-за инцидента с "грязной нефтью".

Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны.