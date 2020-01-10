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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Авиарегулятор США намерен оштрафовать Boeing на $5,4 млн за некачественные детали

Этот штраф стал дополнением к предыдущему решению, принятому 6 декабря 2019 года, о штрафе в $3,9 млн за установку некачественных компонентов на, предположительно, 133 самолетах Boeing 737 NG
Описание
© AP Photo/Richard Drew

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) предлагает взыскать с компании Boeing $5,4 млн за установку некачественных деталей на 178 самолетах Boeing 737 MAX. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении регулятора.

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"Федеральное авиационное управление предлагает оштрафовать Boeing на $5,4 млн за установку, предположительно, некачественных деталей на 178 самолетах Boeing 737 MAX, которые были представлены как пригодные [для эксплуатации], - отмечается в заявлении. - Данный штраф является дополнением к предыдущему решению (принято 6 декабря - прим. ТАСС) о штрафе в $3,9 млн за установку некачественных компонентов на, предположительно, 133 самолетах Boeing 737 NG". Компания должна ответить на соответствующее письмо управления в течение 30 дней.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами крушения в Индонезии самолета аналогичной модели, принадлежавшего компании Lion Air, стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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