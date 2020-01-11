Адвокаты Telegram представили основания для отказа в публикации банковской информации

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили, что запрашиваемая Комиссией по ценным бумагам и биржам США финансовая информация не подпадает под понятие судебных документов, а потому не обязательна к публикации. Соответствующее ходатайство защиты опубликовано в электронной базе Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, в котором рассматривается иск американского регулирующего органа к компании.

Так, адвокаты настаивают на том, что приложения, на основании которых истец запросил дополнительную финансовую информацию, являются "сопроводительными документами, относящимися к незначительному вопросу судопроизводства". Таким образом, утверждает сторона защиты, они не являются судебными документами, а потому требование о предоставлении публичного доступа к финансовой информации на их основании беспочвенно.

При этом адвокаты также подчеркнули, что даже в случае, если бы суд счел указанную информацию подлежащей публикации на основании ходатайства стороны обвинения, это противоречило бы принципам защиты банковских данных. Они, согласно тексту ходатайства стороны защиты, предписывают, что такого рода данные "традиционно принято считать частными, а не публичными". В то же время некоторые запрашиваемые документы содержат, по словам адвокатов, предназначенные для ограниченного круга лиц данные о переговорах, целью которых было избежать начала судопроизводства. Таким образом, утверждает сторона защиты, эта информация также не подлежит публикации.

Ранее судья Кевин Кастел отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении Telegram Group Inc. дополнительной финансовой информации, касающейся продажи цифровых токенов Gram. При этом он подчеркнул, что сторона защиты к 9 января 2020 года должна предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи подпадают под "иностранное законодательство о защите данных".

Ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам

Представители американского регулирующего органа 2 января подали судье ходатайство с тем, чтобы обязать Telegram представить исчерпывающие данные "об объемах, источниках и применении средств", полученных путем продажи компанией и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) 2,9 млрд цифровых токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн на рынке США. Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций.

В ответ на это адвокаты компании Telegram Group Inc. попросили суд не обязывать ее раскрывать дополнительную финансовую информацию, касающуюся продажи цифровых токенов Gram. Представители Telegram отмечали, что ранее уже представили комиссии большой объем информации, касающейся указанных транзакций. Сбор дополнительных сведений будет слишком обременительным для защиты, подчеркивают адвокаты.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.

В конце 2017 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.