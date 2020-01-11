{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг предварительно оценил долю гражданской продукции в ОПК в 2019 году в 24,1%

В 2018 году показатель находился на отметке 20,9%

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в структуре выпуска отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в 2019 году выросла с 20,9% в 2018 году до 24,1% в 2019 году. Об этом говорится в презентации вице-премьера РФ Юрия Борисова, в которой приведена предварительная оценка Минпромторга России.

Борисов выступил в субботу с лекцией "Современный ОПК России: новые вызовы и пути развития" перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В. П. Дубынина.

По данным Минпромторга, которые сообщил Борисов, в авиастроении доля гражданской продукции в 2019 году составила 34,1%; в радиоэлектронной отрасли - 14,6%; в судостроении - 19,1%.

"Президент поставил задачу довести долю гражданской продукции в структуре ОПК к 2025 году до 30% и к 2030 году - до 50%", - напомнил Борисов.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Ретейлеры рассказали, что россияне покупали онлайн в новогоднюю ночь
Среди покупок - валенки, "умная" колонка, пульсометр, ортопедическая подушка и протеиновое печенье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС