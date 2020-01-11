Минпромторг предварительно оценил долю гражданской продукции в ОПК в 2019 году в 24,1%

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в структуре выпуска отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в 2019 году выросла с 20,9% в 2018 году до 24,1% в 2019 году. Об этом говорится в презентации вице-премьера РФ Юрия Борисова, в которой приведена предварительная оценка Минпромторга России.

Борисов выступил в субботу с лекцией "Современный ОПК России: новые вызовы и пути развития" перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В. П. Дубынина.

По данным Минпромторга, которые сообщил Борисов, в авиастроении доля гражданской продукции в 2019 году составила 34,1%; в радиоэлектронной отрасли - 14,6%; в судостроении - 19,1%.

"Президент поставил задачу довести долю гражданской продукции в структуре ОПК к 2025 году до 30% и к 2030 году - до 50%", - напомнил Борисов.