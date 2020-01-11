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Новый год и Рождество - 2020

Ретейлеры рассказали, что россияне покупали онлайн в новогоднюю ночь

Среди покупок - валенки, "умная" колонка, пульсометр, ортопедическая подушка и протеиновое печенье

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне не остановили онлайн-покупки в новогоднюю ночь даже под бой курантов. Об этом ТАСС сообщили представители крупных российских онлайн-ретейлеров, Lamoda, "Связной", Wildberries и Ozon, которые изучили статистику заказов в новогоднюю ночь в регионах России по местному времени.

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"Lamoda изучила статистику заказов в новогоднюю ночь за все время работы сервиса, с 2011 года. 31 декабря 2011 года покупатели оформляли заказы до 23:45, а первый заказ нового года - пара валенок - был сделан в 2 часа 12 минут. С тех пор перерыв в онлайн-шопинге с каждым годом становился все короче и в новогоднюю ночь 2015 года исчез совсем - процесс оформления заказов на Lamoda не останавливается даже в момент наступления Нового года. Самыми популярными товарами для заказа под бой курантов стали платья, кроссовки, шапки, а также джемперы и кардиганы. С 2017 года в новогодний топ вошли и косметические товары - средства для лица, тушь для ресниц и лак для ногтей, - сообщили в компании Lamoda. В этот Новый год до боя курантов последним заказанным товаром стала утепленная куртка, а сразу после лак для ногтей, добавили в компании.

В пресс-службе компании "Связной" также отметили, что в 2020 году первая покупка в их интернет-магазине была совершена в 00:00 по московскому времени. "Тенденцию по совершению покупок в момент боя курантов мы наблюдаем на протяжении уже многих лет. Первую покупку совершил житель Санкт-Петербурга, который заказал "умную" колонку. В первый час новогодней ночи мы отмечаем увеличение частоты покупок в минуту в два раза в сравнении с первым новогодним часом годом ранее", - сообщили в компании.

Первый заказ на Ozon под бой курантов в 00:00 с 31 декабря на 1 января совершил житель из Екатеринбурга. "Он приобрел пульсометр и ортопедическую подушку, за ним с отрывом на несколько минут последовал заказ из Москвы - в него вошли три вида протеинового печенья, уходовая косметика для лица и фитнес-трекер. Вероятно, такие покупки говорят об одной из новогодних традиций россиян, когда многие дают себе обещания, а, судя по заказам, и даже решают отказаться от вредных привычек или начать вести более здоровый образ жизни. В целом же в топ покупок на Ozon, совершенных за несколько минут до начала Нового Года и в первые его часы вошли продукты питания, детские товары, а также товары повседневного спроса", - сообщил ретейлер.

В Ozon количество заказов, оформленных в период с 23:45 31 декабря до 5:00 1 января, выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что онлайн-площадка связывает с общей тенденцией перехода традиционных покупок в онлайн. Число заказов на площадке по итогам 2019 года выросло в 2 раза относительно 2018 года, а в высокий предновогодний сезон Ozon ежедневно доставлял более 280 тыс. посылок, оформленных клиентами из 6,5 тыс. населенных пунктов по всей стране.

Wildberries, крупнейший онлайн-ретейлер России по объему продаж, работающий во всех регионах страны и в 11 часовых поясах, также отметил, что шопинг не останавливается даже в новогоднюю ночь. "В числе самых популярных товаров, которые приобретали россияне после боя курантов с полуночи и до пяти утра 1 января, оказались подгузники, туши для ресниц, фитнес-браслеты, чехлы для телефонов и даже брюки", - сообщили в компании. При этом значительная часть покупок совершалась в мобильном приложении, а это значит, что клиенты площадки могли выбирать подарки себе и друзьям прямо за новогодним столом.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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