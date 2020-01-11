Российские эксперты не ожидают потрясений на мировом рынке угля из-за пожаров в Австралии

ТАСС, 11 января. Масштабные лесные пожары в Австралии, которая является основным мировым производителем коксующегося угля, широко применяемого в металлургии, не скажутся на мировом угольном рынке, поскольку сейчас он в целом стагнирует и не испытывает потрясений, а австралийская добывающая промышленность не получила существенного ущерба, считают опрошенные ТАСС российские эксперты. Отечественные угледобывающие компании также не ожидают существенных изменений в работе - они готовы работать на внутренний рынок, а при возникновении возможного дефицита на зарубежных рынках способны его восполнить.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. Ряд экспертов ранее прогнозировали дефицит на мировом рынке используемого в металлургии коксующегося угля, основным экспортером которого является Австралия. На фоне пожаров в четверг акции российской угледобывающей компании "Распадская" на Московской бирже выросли на 10,8 %, а акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" днем ранее увеличили стоимость на 27,3%.

"Я не думаю, что пожары в Австралии как-то изменят конъюнктуру рынка угля. Прогнозировать трудно, финансовый год только начинается. Мне кажется, больше влиять на ситуацию будут не пожары в Австралии, а складывающаяся геополитическая ситуация на Ближнем Востоке", - сказал ТАСС доктор технических наук, профессор кафедры горного дела Технического института (филиал) Северо-Восточного федерального университета в городе Нерюнгри (Якутия, добывает значительную часть российского коксующегося угля) Николай Гриб.

Депутат Госдумы от Красноярского края, ранее входивший в комитет Госдумы по энергетике, Виктор Зубарев отметил, что на сегодня основная инфраструктура австралийских угольных месторождений не получила существенных повреждений. По этой причине существенного влияния на ситуацию на мировом рынке пожары не окажут - конъюнктура в целом не изменилась и располагает к стагнации.

"Коксовая отрасль во многом зависит от общего развития металлургической промышленности. А она в 2019 году в целом стагнировала. Рост, по сути, отмечался только в Азии и за счет всего трех стран - Китая, Вьетнама и Индии. КНР располагает собственной базой коксового сырья и способна обеспечивать потребности своей металлургии в полном объеме. Могу сказать, что в ближайшие два - три года не вижу существенных причин как для значительного роста выплавки стали, так и потребления кокса", - подчеркнул Зубарев.

Позиция угольных компаний

Российские производители угля отмечают, что даже в нестабильной ситуации на мировой арене смогут удержать свои позиции, в том числе, за счет внутренних рынков. Так, в компании "Воркутауголь" (входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь", одно из крупнейших угледобывающих предприятий России) ТАСС рассказали, что поскольку предприятие входит в состав вертикально интегрированной компании "Северсталь", ее главная задача - обеспечение потребностей в коксующемся угле своего ключевого внутреннего клиента - Череповецкого металлургического комбината. При этом, объем добычи угля в Воркуте увеличился в 2019 году на 7,2 %, до 10,3 млн тонн.

"За счет вертикальной интеграции "Северсталь" является бенефициаром ситуации дефицита на рынке угля, то есть уверенно себя чувствует даже в такой нестабильной ситуации на рынке угля. Практически весь добываемый в Воркуте уголь идет на нужды Череповецкого металлургического комбината, поэтому речи об увеличении объемов добычи, новых заказов сторонних компаний пока не идет", - сообщили ТАСС на предприятии.

Другие производители отмечают, что у России сохраняются и хорошие возможности для экспорта. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Промышленно-металургического холдинга (ПМХ) , который владеет кузбасским предприятием "Кокс", одним из крупнейших в стране производителей металлургического угля, больше всего в нем сегодня нуждается Индия. "В настоящее время реальной угрозы возникновения дефицита коксующихся углей и кокса нет, но если он все же возникнет, то в условиях текущего объема рынка его смогут частично восполнить поставки российских производителей", - отметили в ПМХ.

Российские угольные компании отмечают, что цены на кокс на мировых рынках, упавшие в конце 2019 года, действительно начали расти, но связано это не с австралийскими пожарами, а с политикой азиатских стран, в частности, Китая. "Спрос и цена на уголь премиальных марок пошли вверх, что объяснимо рыночными явлениями, а также снятием ограничений по импорту в Китае. Связывать это с пожарами, бушующими в Австралии, преждевременно", - пояснила ТАСС председатель совета директоров якутской АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.