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Финдиректором "Нафтогаза Украины" стал бывший вице-президент Royal Dutch Shell

Петрус ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент Royal Dutch Shell Петрус ван Дрил назначен финансовым директором Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Об этом в субботу сообщила пресс-служба НАК.

"Петрус ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы "Нафтогаз", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в обязанности Дрила будут входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.

В "Нафтогазе" отметили почти 30-летний опыт работы Дрила на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.

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