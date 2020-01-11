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Консалтинговая компания Deloitte China открыла региональную штаб-квартиру на Хайнане

Компания займется предоставлением профессиональных услуг хайнаньским предприятиям

САНЬЯ /Китай/, 11 января. /ТАСС/. Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte China открыла свою региональную штаб-квартиру в городе Санья южной китайской провинции Хайнань. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", компания займется предоставлением профессиональных услуг хайнаньским предприятиям, что будет способствовать продвижению процесса построения в провинции пилотной зоны свободной торговли.

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В 2016 году между Deloitte China и правительством провинции Хайнань было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Последние годы эта компания активно занималась, в частности, развитием различных бизнес-сетей и промышленным планированием в городе Санья. Спустя три года после подписания рамочного соглашения с правительством провинции в апреле 2019 года было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве с администрацией города Санья.

В будущем региональная штаб-квартира Deloitte China на Хайнане начнет оказывать профессиональные услуги местным компаниям и их партнерам, что будет способствовать укреплению международного имиджа провинции, повышению квалификации местных кадров, специализирующихся в области финансов и налогообложения. В правительстве Санья, где был открыт офис, выразили надежду на то, что ресурсы компании помогут предприятиям города улучшить свою деятельность, а также построить в этом регионе бизнес-среду мирового класса.

Теги
КитайХайнань
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