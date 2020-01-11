Германия не поддерживает санкции США против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Берлин отвергает санкции против "Северного потока - 2" и считает данный проект коммерческим. Об этом заявила в субботу в Москве канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Это - экономический проект", - сказала она. "Поэтому мы считаем его правильным", - отметила Меркель. По ее словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников "Северного потока - 2".

По ее словам, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.

"Тем, кто говорит, что мы попадаем под одностороннюю зависимость, могу сказать, что Германия и другие страны, которые извлекают выгоду из "Северного потока", <…> заинтересованы в диверсификации газовых поставок", - сказала канцлер. "Думаю, это важный проект", - добавила она.

Германия и Россия активно поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции, добавила Меркель.

"Мы можем сказать, что несмотря на некоторые сложности, к примеру сохраняющиеся санкции в связи с Украиной, у нас с Россией интенсивное экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки и образования", - сказала она.

"Считаю продуктивным, что люди в наших странах поддерживают контакты", - добавила Меркель.

Она назвала обширной повестку переговоров с Путиным, отметив, что стороны обсудили как двусторонние отношения, так и ситуацию в мире.