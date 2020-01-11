{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Германия не поддерживает санкции США против "Северного потока - 2"

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Берлин не видит односторонней зависимости от России в вопросах поставок газа

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Берлин отвергает санкции против "Северного потока - 2" и считает данный проект коммерческим. Об этом заявила в субботу в Москве канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Это - экономический проект", - сказала она. "Поэтому мы считаем его правильным", - отметила Меркель. По ее словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, которые нацелены в числе прочего на участников "Северного потока - 2".

По ее словам, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.

"Тем, кто говорит, что мы попадаем под одностороннюю зависимость, могу сказать, что Германия и другие страны, которые извлекают выгоду из "Северного потока", <…> заинтересованы в диверсификации газовых поставок", - сказала канцлер. "Думаю, это важный проект", - добавила она.

Германия и Россия активно поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции, добавила Меркель.

"Мы можем сказать, что несмотря на некоторые сложности, к примеру сохраняющиеся санкции в связи с Украиной, у нас с Россией интенсивное экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки и образования", - сказала она.

"Считаю продуктивным, что люди в наших странах поддерживают контакты", - добавила Меркель.

Она назвала обширной повестку переговоров с Путиным, отметив, что стороны обсудили как двусторонние отношения, так и ситуацию в мире.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
В Крыму нанесенный Украиной урон считают более значительным, чем ущерб украинских компаний
Первый заместитель председателя Госсовета региона Ефим Фикс отметил, что только в сфере ЖКХ ущерб предварительно оценивается в 2,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС