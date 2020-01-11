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В Минэнерго РФ сообщили, что транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме

Ранее стало известно, что Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории
Здание министерства энергетики РФ Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание министерства энергетики РФ
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Транзит российской нефти через территорию Белоруссии осуществляется в полном объеме, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

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"На данный момент транзит осуществляется в полном объеме", - сказал Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пятницу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны.

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко 30 и 31 декабря 2019 года провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также газовые вопросы. Эти темы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Теги
БелоруссияРоссия
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