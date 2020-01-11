WSJ: США и Китай договорились раз в полгода проводить консультации о реформах

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Власти США и Китая договорились о проведении раз в полгода консультаций для обсуждения спорных вопросов между странами в экономической сфере, а также относительно осуществления в них реформ. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, о данных договоренностях будет объявлено 15 января. В этот день, как ожидается, стороны подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки.

Издание отмечает, что министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятно, примут участие в этих консультациях. Они не будут являться частью переговоров между странами относительно второй фазы торговой сделки.

Как говорится в публикации, консультации могут получить название "Всеобъемлющий экономический диалог". Одной из целей будет углубление экономических отношений между США и Китаем.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров.

По словам Лайтхайзера, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится. Соглашение является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.