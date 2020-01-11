В Крыму нанесенный Украиной урон считают более значительным, чем ущерб украинских компаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Урон экономике Крыма от нахождения в составе Украины значительно больше, чем потери украинских компаний, имевших активы на полуострове и утративших их после воссоединения региона с Россией. Только в сфере жилищно-коммунального хозяйства ущерб предварительно оценивается в 2,5 млрд рублей, заявил в субботу ТАСС первый заместитель председателя Государственного совета республики, руководитель рабочей подгруппы в региональном парламенте по оценке ущерба, понесенного полуостровом за период нахождения в составе Украины, Ефим Фикс.

10 января сообщалось, что федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России в связи с решениями, вынесенными в апреле прошлого года арбитражным судом Женевы в качестве компенсаций за убытки 80 млн франков (около $82,1 млн или 5 млрд рублей) 12 украинским компаниям, имевшим активы в Крыму и утратившим их после воссоединения полуострова с Россией. Тяжба тянется с 2015 года, когда эти организации, включая "Укрнафту", обратились за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге.

"Пока предварительные данные (ущерба Крыму за 23 года в составе Украины) по жилищно-коммунальной сфере цифра выходит где-то на 2,5 млрд рублей", - сказал Фикс.

Руководитель подгруппы отметил, что ущерб Крыма намного больше, чем потери украинских компаний и сейчас из бюджета страны выделяются средства, чтобы сократить отставание в развитии полуострова от других регионов России. "Давайте просто подсчитаем средства по федеральной целевой программе и те дотации и субвенции, которые ушли за пять лет в бюджет Крыма из федерального бюджета РФ. И тогда нам будет понятно, о какой сумме (ущерба Крыму за годы в составе Украины) идет речь. Только ФЦП - более 800 млрд рублей, и финансирование продолжается, в том после вчерашнего приезда президента Российской Федерации будут серьезные вливания направлены в Крым для решения вопросов здравоохранения, водообеспечения, экологии, дорожной деятельности и так далее. Если мы на это посмотрим, то мы хотя бы в приближении можем оценить то недофинансирование, которое было со стороны Украины", - отметил Фикс.

Член Совета Федерации от региона Сергей Цеков рассказал, что после воссоединения Крыма с Россией частные украинские компании участвовали в установлении блокады полуострова, забрали из республики активы, сумма которых превышала размеры оспариваемых выплат. "Если дело касается государственных предприятий или учреждений, которые находились на территории Крыма, то мы их национализировали, как национализировала Украина все предприятия Советского Союза. Мы имеем право: государственная собственность на территории Крыма - это часть республиканской собственности. Если касается частных украинских предприятий, то нужно в каждом случае разбираться в отдельности", - считает Цеков.

Сенатор обратил внимание, что "за годы нахождения Крыма в составе Украины все разрушалось и ничего не создавалось", и так же призвал дать оценку периоду нахождения республики в составе Украины.

Об ущербе

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте 2019 года предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Президиум Госсовета Крыма 9 апреля сформировал рабочую подгруппу для проведения анализа ущерба, которую возглавил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. В состав группы вошли руководители нескольких комитетов Госсовета Крыма, представители министерств топлива и энергетики, экономического развития, госкомитета по водному хозяйству, министерства ЖКХ, Минобразования и общественной палаты региона.