{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания Armenia Airways отменила рейс в Тегеран из соображений безопасности

В стране это единственный перевозчик, осуществляющий регулярные рейсы в Тегеран

ЕРЕВАН, 12 января. /ТАСС/. Авиакомпания Armenia Airways отменила рейс Ереван - Тегеран - Ереван по соображениям безопасности. Соответствующее заявление распространила пресс-служба авиакомпании.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Сообщаем, что из соображений безопасности авиакомпания Armenia Airways отменила запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван - Тегеран - Ереван. Пассажиры могут поменять билеты в офисе авиакомпании", - отмечается в заявлении.

Armenia Airways является единственной авиакомпанией, осуществляющей регулярные рейсы в Тегеран из ереванского аэропорта "Звартноц".

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.

Теги
Армения
Реклама на ТАСС
"Известия": ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
По данным газеты, банки отказались от предоставления займов в магазинах через своих представителей в пользу кредитных карт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС