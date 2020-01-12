Экваториальная Гвинея ведет переговоры с компаниями из РФ и Британии о проекте на шельфе

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Власти Экваториальной Гвинеи ведут переговоры с компаниями из России и Великобритании о разработке месторождения Зафиро на шельфе Гвинейского залива. Об этом заявил журналистам министр шахт и углеводородов республики Габриель Мбега Обианг Лима, не уточнив, с какими компаниями и в каком формате ведутся переговоры.

"Мы ведем сейчас переговоры с компаниями из России и Великобритании в связи с этим проектом", - приводит его слова в воскресенье агентство Reuters. По словам министра, перечень компаний, которые получат право на разработку месторождения Зафиро, будет объявлен в июне.

Шельфовое нефтяное месторождение Зафиро - крупнейшее в Экваториальной Гвинее, нефть на нем начала добываться в 1996 году. Сейчас его запасы оцениваются в 1,2 млрд баррелей. Разработкой месторождения занималась американская корпорация ExxonMobil, однако она выходит из проекта, поскольку распродает свои африканские активы.

В целом, по словам Габриеля Мбеги Обианг Лимы, власти Экваториальной Гвинеи намерены увеличить в текущем году суточное производство нефти на 20 тыс. баррелей. "Прибавка в добыче является следствием открытия новых нефтяных месторождений", - пояснил министр.

Сейчас расположенная на западе Африки Экваториальная Гвинея, которая является членом ОПЕК, производит в сутки 120 тыс. баррелей нефти.