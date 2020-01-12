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Миллер заявил, что Болгария стала активнее строить газовую сеть после критики Путина

Президент России говорил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава "Газпрома" Алексей Миллер
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Болгария стала активнее работать над строительством газораспределительной сети после критики со стороны президента России Владимир Путина, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", текст которого опубликован на официальном портале ВГТРК в воскресенье.

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Ранее Путин говорил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток". Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, комментируя заявление российского лидера, рассказал о долгих процедурах, которые затянули процесс. Позднее Борисов заверил, что строительство будет завершено в срок - до 31 мая.

"Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо интенсивнее, чем какое-то время тому назад", - сказал Миллер. Министр энергетики Александр Новак при этом выразил уверенность, что Болгария выполнит свои обязательства. "Сегодня работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят", - отметил Новак.

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна выполнила часть своей работы, и теперь ждет, когда строительство закончит Болгария: "Мы все построили, но все еще ждем болгар, когда они закончат участок газопровода в своей стране". Премьер Борисов в той же программе в свою очередь сообщил, что Болгария строит свою газораспределительную сеть и готова к большому количеству газа из России и Азербайджана. "Болгария строит свою газораспределительную сеть. И чем больше газа приходит из России и Азербайджана, тем больше мы сможем по нашему газопроводу транспортировать через Болгарию. Для этого мы готовы", - сказал он.

"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января, проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанНовак, Александр ВалентиновичБолгарияТурцияРоссияСербияВучич, АлександарБорисов, БойкоМиллер, Алексей Борисович
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