В России появится реестр производителей школьной формы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Официальный реестр российских производителей одежды для обучающихся будет создан в России согласно подготовленному Минпромторгом законопроекту. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Документ устанавливает требования к российским производителям школьной одежды для их включения в реестр. Прежде всего, продукция производителя, включенного в данный реестр должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека". Законопроект предусматривает, что Минпромторг будет наделен полномочиями утверждать такие требования.

Кроме того, региональные власти установят порядок заключения общеобразовательными организациями договоров на поставку формы с российскими производителями, включенными в данный реестр. Решение о закупках за счет средств родителей будет приниматься ими на общем собрании.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на создание организационных условий для обеспечения качественной и безопасной для здоровья обучающихся одеждой российского производства, а также он позволит поддержать отечественные швейные и текстильные предприятия, ориентированные на производство школьной формы из отечественных материалов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил о создании предварительного национального стандарта (ПНСТ) для школьной формы, где будут прописаны требования к прочности и стойкости материала, способность образовывать катышки и изменять свои размеры после стирки.