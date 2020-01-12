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В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

Необходимые поправки предлагается внести в Налоговый кодекс
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник направят в правительство для получения официального заключения законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, имеющих доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Пакет документов подготовлен, он будет направлен председателю правительства Д. А. Медведеву в понедельник", - сказали в пресс-службе. Среди авторов - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

Как сообщили ранее в пресс-службе Минтруда, МРОТ увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 тысяч 130 рублей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении ТАСС, граждане, чей месячный заработок ниже двукратного МРОТ, "могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%". По мнению разработчиков, это "будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц". Необходимые поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

"Фактически подобный подход частично предусматривает введение "прогрессивной" шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков", - признают авторы. Они утверждают, что отмена НДФЛ для лиц с заработком ниже двух МРОТ "позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательной способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан".

В пояснительной записке указано, что "точную сумму денежных средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, в настоящее время определить невозможно, так как отсутствуют точные данные о количестве граждан, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета и бюджетов регионального и местного уровней, чей размер не превышает двух МРОТ". "Более того, не всем регионам потребуется компенсация выпадающих доходов от НДФЛ из федерального бюджета", - считают в ЛДПР.

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