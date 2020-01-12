Счетная палата: рост грузопотока по СМП до 80 млн тонн может не состояться в срок

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году может не состояться, говорится в промежуточных итогах мониторинга национальных проектов, опубликованных Счетной палатой РФ.

"Проведенный анализ показал, что показатели функционирования объектов инфраструктуры в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн могут быть не выполнены в срок", - отмечается в документе.

Причина состоит в отсутствии у потенциальных крупных перевозчиков, например "Востокугля" и "Нефтегазхолдинга", судов арктического класса, которые могут транспортировать грузы в акватории Севморпути. "Востокуголь" планирует заказать соответствующие суда на судостроительной верфи "Звезда", но, как отмечают в Счетной палате, это намерение не исключает рисков дефицита мощностей предприятия для выполнения заказа и, как следствие, дефицита судов ледового класса у компании. Согласно паспорту федерального проекта "Северный морской путь", планируемый объем грузоперевозок по Севморпути к 2024 году учитывает прогноз перевозки нефти в объеме 5 млн тонн компанией "Нефтегазхолдинг". При этом на данный момент "Нефтегазхолдинг" только ведет геолого-разведочные работы на участках месторождений на полуострове Таймыр, "по результатам которых не исключена возможность недостаточности объема добываемой нефти для обеспечения заявленных объемов перевозок".

Планировалось, что в 2019 году объем перевозок по Севморпути составит 26 млн тонн, показатель достигнут досрочно, в середине ноября. Грузооборот в 2018 году составил более 20 млн тонн.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.