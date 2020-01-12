{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Счетная палата: рост грузопотока по СМП до 80 млн тонн может не состояться в срок

Увеличение грузопотока было запланировано к 2024 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году может не состояться, говорится в промежуточных итогах мониторинга национальных проектов, опубликованных Счетной палатой РФ.

"Проведенный анализ показал, что показатели функционирования объектов инфраструктуры в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн могут быть не выполнены в срок", - отмечается в документе.

Причина состоит в отсутствии у потенциальных крупных перевозчиков, например "Востокугля" и "Нефтегазхолдинга", судов арктического класса, которые могут транспортировать грузы в акватории Севморпути. "Востокуголь" планирует заказать соответствующие суда на судостроительной верфи "Звезда", но, как отмечают в Счетной палате, это намерение не исключает рисков дефицита мощностей предприятия для выполнения заказа и, как следствие, дефицита судов ледового класса у компании. Согласно паспорту федерального проекта "Северный морской путь", планируемый объем грузоперевозок по Севморпути к 2024 году учитывает прогноз перевозки нефти в объеме 5 млн тонн компанией "Нефтегазхолдинг". При этом на данный момент "Нефтегазхолдинг" только ведет геолого-разведочные работы на участках месторождений на полуострове Таймыр, "по результатам которых не исключена возможность недостаточности объема добываемой нефти для обеспечения заявленных объемов перевозок".

Планировалось, что в 2019 году объем перевозок по Севморпути составит 26 млн тонн, показатель достигнут досрочно, в середине ноября. Грузооборот в 2018 году составил более 20 млн тонн.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Счетной палате заявили о выполнении плана по оцифровке книжных памятников за 2019 год
В Национальную электронную библиотеку оцифрованы и включены 8 000 книжных памятников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС