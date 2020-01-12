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В Счетной палате заявили о выполнении плана по оцифровке книжных памятников за 2019 год

В Национальную электронную библиотеку оцифрованы и включены 8 000 книжных памятников

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. План за 2019 год по оцифровке и включению книжных памятников в Национальную электронную библиотеку выполнен на 100%. Об этом говорится в промежуточных итогах мониторинга нацпроектов, подведенных Счетной палатой.

"По состоянию на 5 ноября 2019 года достигнуты плановые значения ряда показателей федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", установленные на 2019 год: <…> оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку 8 000 книжных памятников (100 % от плана на 2019 год)", - говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте Счетной палаты.

В итогах проверки ведомства отмечается, что к ноябрю 2019 года были достигнуты и другие показатели проектов "Культурная среда" и "Творческие люди", установленные на весь 2019 год. "В частности, создано и отремонтировано 159 объектов организаций культуры, грантовую поддержку получили 20 любительских творческих коллективов, в программу "Волонтеры культуры" вовлечены более 19 тысяч волонтеров", - сообщили аудиторы, подчеркнув, что "критические отклонения по срокам достижения контрольных точек национального проекта отсутствуют".

В рамках национального проекта "Культура" оцифровываются рукописные книги и печатные издания в случае выявления их выдающейся духовной, материальной ценности, особого исторического, научного, культурного значения.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его исполнение из бюджета в 2019-2024 годы планируется потратить 113,5 млрд руб.

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Россия
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