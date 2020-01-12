Мнучин заявил, что трудности компании Boeing снизят темпы роста ВВП США на 0,5%

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Трудности, с которыми столкнулась компания Boeing, окажут негативное влияние на американскую экономику, из-за них темпы роста ВВП США снизятся примерно на 0,5% в текущем году. Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.

"Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит рост ВВП", - сказал он. Министр констатировал, что "Boeing является одним из крупнейших экспортеров". По мнению главы Минфина США, из-за проблем, касающихся самолетов Boeing 737 MAX, "ущерб для ВВП составит до 50 базисных пунктов в этом году".

Как напомнил Мнучин, ранее он заявлял, что рост ВВП США составит в текущем году от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing, - добавил министр. - В противном случае речь шла бы о 3%".

Компания Boeing в декабре 2019 года заявила, что в течение месяца намерена на неопределенный срок прекратить выпуск Boeing 737 MAX. Эксплуатация этих авиалайнеров была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.