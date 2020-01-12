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Средний чек купленного в России смартфона в 2019 году достиг почти 17 тыс. рублей

Наиболее популярными смартфонами стали Samsung Galaxy A50, Honor 7A, Honor 8A
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Средняя стоимость купленного в России смартфона, по предварительной оценке, в 2019 году составит почти 17 тыс. рублей. Такую оценку рынка ТАСС озвучил крупнейший по числу магазинов ретейлер "Связной" (управляет магазинами под брендами "Связной" и "Евросеть").

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"По нашим данным, по итогам 2019 года рост на российском рынке смартфонов в сравнении с 2018 годом мог составить почти на 1% в натуральном выражении и 7% в денежном выражении. Средняя цена до конца 2019 года могла вырасти на 6% и составить 16,8 тыс. рублей, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 15,8 тыс. рублей", - отметили в компании.

Средний чек на покупку смартфона в магазинах "Связной" и интернет-магазине svyaznoy.ru составил 14,5 тыс. рублей. Наиболее популярными стали Samsung Galaxy A50, Honor 7A, Honor 8A, а в денежном выражении - Samsung Galaxy A50, Apple iPhone 11 (128 GB), Apple iPhone XR (64 GB).

Пик продаж в "М.Видео-Эльдорадо", сообщили в компании, традиционно пришелся на конец года, средняя цена смартфона в декабре составила около 21,5 тыс. рублей, в пятерку самых популярных брендов вошли Samsung, Apple, Huawei, Honor и Oppo.

Самыми популярными моделями в re:Store к концу года стали iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11.

В 2019 году, по данным "Связного", продолжился тенденция на увеличение диагоналей смартфонов, "которые уже на протяжении многих лет ежегодно растут в среднем на 0,2 дюйма". "Если в 2018 году популярными диагоналями устройств были 5,5 и 5,7 дюймов, то в прошлом году все флагманские модели имели диагональ от 6,1 дюйма и выше. Увеличение размеров происходило также в средней и низкой ценовой категориях, где для средней ценовой категории сформировался стандарт 5,5 дюймов, а для низкой - 5 дюймов. При этом не росла ширина устройств, они росли в длину, а рамки вокруг экрана уменьшались. Это связано с тем, что для комфортного использования аппарата его ширина должна составлять 72-74 мм", - сообщили в компании.

Еще одним заметным трендом прошлого года стало распространение смартфонов с каплевидным вырезом под камеру, с отверстием в экране, а также появление устройств с выдвижной камерой, сообщили в компании.

Традиционный подарок к Новому году

Ретейлеры "Связной", "М.Видео-Эльдорадо", re:Store, МТС и "Билайн" солидарны, что смартфоны к концу 2019 года по-прежнему оставались одним из наиболее популярных подарков на Новый год и Рождество. В компании "Билайн" указали, что больше всего смартфонов россияне купили в 2019 году непосредственно перед Новым годом - пик продаж пришелся на 27-31 декабря. Годом ранее, по данным компании, пик продаж также приходился на предновогодние дни. В re:Store также сообщили, что традиционно самые большие продажи у ретейлера были в последние выходные перед Новым годом и 30 декабря, когда в магазин приходят самые запоздавшие.

"Россияне стали чаще покупать смартфоны в подарок на Новый год. В период с 1 декабря 2019 года по 8 января 2020 года клиенты "Билайн" купили на 7% больше смартфонов, чем за аналогичный период годом ранее. Самым популярным брендом за этот период оказался Samsung. В топ-3 также вошли смартфоны Honor и гаджеты корпорации Apple", - отметили в "Билайне".

В МТС также подтвердили, что россияне активно приобретали смартфоны в качестве подарков: с 26 декабря по 8 января в сети МТС в московском регионе было зарегистрировано более полумиллиона новых аппаратов, что составило 3% от всех зарегистрированных мобильных устройств. "В предыдущий новогодний период в сети МТС региона "прописалось" около 350 тыс. новых смартфонов", - пояснили в компании.

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