FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

ТАСС, 13 января. Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на конфиденциальные источники.

По их информации, план включает в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Источники газеты также утверждают, что побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь способствовал увеличению уже существовавшей напряженности между членами объединения.

Отмечается, что полное прекращение отношений в рамках альянса Renault - Nissan - Mitsubishi вынудит его участников искать новых партнеров для эффективной конкуренции с существующими в автомобильной отрасли объединениями, такими как альянс PSA - Fiat Chrysler и совместное производство Volkswagen и Ford.