{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" в 2020 году достроит дорогу от БАМа до Ковыкты

В компании сообщили, что ведется строительство 80-километрового участка автомобильной дороги Магистральный - Жигалово и 14 мостовых переходов

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Компания "Газпром добыча Иркутск" (дочерняя структура "Газпрома") планирует в 2020 году завершить строительство автодороги от расположенного на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) поселка Магистральный до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где ведут работы по подготовке к запуску в промышленную эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу "Сила Сибири". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ковыктинское месторождение является крупнейшим в Восточной Сибири по запасам газа, лицензия на его разработку принадлежит компании "Газпром". Вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", который 2 декабря 2019 года был запущен в эксплуатацию. Строительство дороги Магистральный - Жигалово на территории месторождения началось в 2019 году, сейчас грузы доставляют по строящейся трассе и объездным путям.

"С целью обеспечения бесперебойной доставки оборудования и строительных материалов от железнодорожной станции Киренга поселка Магистральный до газового промысла Ковыктинского газоконденсатного месторождения ведется строительство 80-километрового участка автомобильной дороги Магистральный - Жигалово и 14 мостовых переходов, расположенных на территории Ковыкты <…> В 2020 году завершится строительство 80-километрового участка автодороги", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году компания приступит к возведению первоочередных объектов обустройства месторождения: временных зданий и сооружений, базы Нючакан, водозаборных, канализационных и очистных сооружений, полигона твердых бытовых и производственных отходов, а также будет расширять существующую электростанцию.

Обустройство Ковыкты

Как сообщили в пресс-службе, в 2019 году компания "Газпром добыча Иркутск" завершила на Ковыкте работы по реконструкции опытной установки подготовки газа УПГ-102. Она обеспечивает топливным газом электростанцию месторождения и энергоблок подрядной организации, снабжающий электроэнергией эксплуатационное бурение на Ковыкте. Установка также подготавливает к дальнейшей транспортировке пропан-бутан и газовый конденсат. Построена и введена в эксплуатацию сеть внутрипромысловых газопроводов-шлейфов до УПГ-102. Вводятся в эксплуатацию объекты радиосвязи, которые обеспечат надежную технологическую связь на месторождении.

В 2019 году на Ковыкте началось бурение первых семи эксплуатационных скважин, в 2020 году планируется приступить к бурению еще 24-х. В целом на Ковыктинском месторождении в соответствии с утвержденной технической схемой разработки должны обустроить 514 эксплуатационных газовых скважин.

Промышленную эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения планируется начать в декабре 2022 года, вывести на проектную мощность - в 2033-2034 годах. Максимальная добыча газа в соответствии с технологической схемой разработки установлена на уровне 25 млрд куб. м в год. Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Приступить к подаче ковыктинского газа в газопровод планируется в начале 2023 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Прокуратура Боливии просит заморозить счета венесуэльской PDVSA
Счета венесуэльской государственной нефтегазовой компании могут заморозить из-за расследования незаконного вывоза из страны большой суммы денег
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС