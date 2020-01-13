"Газпром" в 2020 году достроит дорогу от БАМа до Ковыкты

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Компания "Газпром добыча Иркутск" (дочерняя структура "Газпрома") планирует в 2020 году завершить строительство автодороги от расположенного на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) поселка Магистральный до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где ведут работы по подготовке к запуску в промышленную эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу "Сила Сибири". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ковыктинское месторождение является крупнейшим в Восточной Сибири по запасам газа, лицензия на его разработку принадлежит компании "Газпром". Вместе с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири", который 2 декабря 2019 года был запущен в эксплуатацию. Строительство дороги Магистральный - Жигалово на территории месторождения началось в 2019 году, сейчас грузы доставляют по строящейся трассе и объездным путям.

"С целью обеспечения бесперебойной доставки оборудования и строительных материалов от железнодорожной станции Киренга поселка Магистральный до газового промысла Ковыктинского газоконденсатного месторождения ведется строительство 80-километрового участка автомобильной дороги Магистральный - Жигалово и 14 мостовых переходов, расположенных на территории Ковыкты <…> В 2020 году завершится строительство 80-километрового участка автодороги", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году компания приступит к возведению первоочередных объектов обустройства месторождения: временных зданий и сооружений, базы Нючакан, водозаборных, канализационных и очистных сооружений, полигона твердых бытовых и производственных отходов, а также будет расширять существующую электростанцию.

Обустройство Ковыкты

Как сообщили в пресс-службе, в 2019 году компания "Газпром добыча Иркутск" завершила на Ковыкте работы по реконструкции опытной установки подготовки газа УПГ-102. Она обеспечивает топливным газом электростанцию месторождения и энергоблок подрядной организации, снабжающий электроэнергией эксплуатационное бурение на Ковыкте. Установка также подготавливает к дальнейшей транспортировке пропан-бутан и газовый конденсат. Построена и введена в эксплуатацию сеть внутрипромысловых газопроводов-шлейфов до УПГ-102. Вводятся в эксплуатацию объекты радиосвязи, которые обеспечат надежную технологическую связь на месторождении.

В 2019 году на Ковыкте началось бурение первых семи эксплуатационных скважин, в 2020 году планируется приступить к бурению еще 24-х. В целом на Ковыктинском месторождении в соответствии с утвержденной технической схемой разработки должны обустроить 514 эксплуатационных газовых скважин.

Промышленную эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения планируется начать в декабре 2022 года, вывести на проектную мощность - в 2033-2034 годах. Максимальная добыча газа в соответствии с технологической схемой разработки установлена на уровне 25 млрд куб. м в год. Газ с Ковыкты будут поставлять на внутренний рынок и в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Приступить к подаче ковыктинского газа в газопровод планируется в начале 2023 года.