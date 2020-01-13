"Ведомости": Шереметьево заняло восьмое место в рейтинге крупнейших аэропортов Европы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево вошел в десятку крупнейших воздушных гаваней Европы по количеству обслуженных пассажиров, заняв восьмое место, и стал первым по темпам роста среди аэропортов континента. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, в 2019 году трафик в Шереметьево вырос на 8,9 % и достиг 49,9 млн человек. Несмотря на то, что все аэропорты, кроме стамбульского, сообщали только о результатах за 11 месяцев, Шереметьево сохранит свое положение в рейтинге, полагают "Ведомости". По информации газеты, лондонский аэропорт Гатвик в течение года рос на 0,5 %, и его трафик за 12 месяцев едва ли достигнет 47 млн человек, а аэропорт Мюнхена рос темпами 4-5 %, и в начале года его пресс-служба прогнозировала пассажиропоток в 48 млн человек. В то же время до занимающего седьмое место аэропорта Барселоны Шереметьево не хватит примерно 3 млн пассажиров.

Как сообщают "Ведомости", рост Шереметьево в первую очередь связан с группой "Аэрофлот", которая, как и вся российская авиация в целом, растет быстрее мирового рынка. По данным газеты, рост Шереметьево может поддерживать международный транзит, а также открытие терминала С1.

Первое место в рейтинге крупнейших аэропортов Европы занял лондонский аэропорт Хитроу, на втором месте расположился аэропорт Руасси - Шарль Де Голль в Париже, тройку замыкает голландский Схипхол. Четвертое, пятое и шестое место заняли соответственно аэропорты Франкфурта, Стамбула и Мадрида. На седьмой позиции расположился аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Далее идет Шереметьево, аэропорт Мюнхена, занявший девятое место, и лондонский Гатвик, замыкающий топ-10.