Тенденцию развития рынков рассматривают участники Азиатского финансового форума

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 января. /ТАСС/. Состояние мировой экономики, интеграционные и инновационные процессы в Азии, тенденции развития рынков - основные темы открывшегося в понедельник в Гонконге Азиатского финансового форума. В его работе принимают участие несколько сотен представителей деловых кругов региона: банкиры, топ-менеджеры, регуляторы рынка ценных бумаг, аналитики, руководители инвестфондов и корпораций.

Форум проходит уже в 13-й раз по инициативе правительства этого специального административного района Китая и при содействии Совета по развитию торговли Гонконга. В этом году лейтмотив мероприятия - "Переосмысление роста: инновации, прорыв, всеохватность".

Своими взглядами, прогнозами и анализом тенденций на мировых рынках в ходе панельных дискуссий поделятся председатель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицзюнь, бывшая глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, министр финансов Таиланда Уттама Саванаяана, первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Изучение новых идей позволит лидерам бизнеса идти в ногу с постоянно меняющимся рынком, искать лучшие решения для преодоления проблем, связанных с неопределенными экономическими ландшафтами", - отметила директор оргкомитета форума Мэри Сюань, возглавляющая гонконгское отделение британского банка "Стэндард Чартеред".

В числе тем будут затрагиваться вопросы, связанные с политикой центробанков, эволюцией форм торговли, развитием новых технологий в банковско-финансовом секторе, платежных систем, искусственного интеллекта, ситуация на рынке страховых услуг.

Форум проходит в Гонконгском центре выставок и конференций и продлится два дня. Во время его работы пройдут презентации "стартапов", серия круглых столов и семинаров, двусторонние встречи между инвесторами и представителями различных проектов и частных компаний, между специалистами, посредниками и поставщиками профессиональных услуг.