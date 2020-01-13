Маск заявил, что машины Tesla скоро смогут "обращаться к пешеходам"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск считает, что в электрокарах от компании Tesla вскоре появится функция, позволяющая обращаться к пешеходам через динамики. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Маск опубликовал видеозапись, на которой запечатлен медленно проезжающий по дороге автомобиль Tesla. От него доносится, по всей видимости, обработанный с помощью компьютера голос. Он произносит: "Не стой просто так, запрыгивай". "Вы долго учились делать такое выражение лица?" - слышится далее.

Как пояснил Маск, машины от Tesla "скоро смогут говорить с людьми, если вы хотите". Предприниматель сообщил, что функция позволит обращаться к пешеходам, однако не привел подробной информации относительно того, как именно она будет работать и для каких целей изначально задумана.

Как отмечает интернет-ресурс Engadget, специализирующийся на публикациях о технических новинках, указанная функция может позволить водителю обратиться к кому-то из окружающих без необходимости открывать окно. Это, к примеру, может быть полезно, чтобы предупредить невнимательного пешехода о приближении машины.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.