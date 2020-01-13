Комитет государственного финансового контроля создали в правительстве Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Новый комитет государственного финансового контроля в правительстве Хабаровского края будет следить за эффективностью расходования бюджетных средств на госпрограммы и нацпроекты. Об этом в понедельник сообщили на сайте регионального правительства в понедельник.

"Комитет государственного финансового контроля образован в Хабаровском крае. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал. Ведомство создано без увеличения штатной численности правительства региона за счет передачи функций из других органов власти. Новая единая структура займется контролем за использованием бюджетных средств, а также соблюдением требований закона о контрактной системе", - говорится в сообщении.

Комитет, в частности, будет проверять, как используются средства региональной казны, которые предоставляются краевым органам власти, подведомственным им учреждениям и муниципальным образованиям на исполнение полномочий по госпрограммам, национальным и региональным проектам, и по другим направлениям.

Помимо этого, комитет будет контролировать исполнение государственных контрактов и эффективность государственных закупок, а также соблюдением сроков и процедур, установленных законом о контрактной системе.

Руководителем комитета государственного финансового контроля назначен Евгений Галансков. До этого он занимал должность первого заместителя начальника главного контрольного управления губернатора и правительства края.