Исследование: расходы россиян на продукты питания в новогодние праздники выросли на 46%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Средний чек на продукты питания в первую неделю 2020 года вырос на 46% до 1995 рублей, а самым востребованным продуктом в новогодние праздники стал чай. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании сервисов "Яндекс.Касса" (платежный провайдер свыше 120 тыс. сайтов) и "Яндекс.Маркет" (ежедневная аудитория 3,7 млн пользователей), которые изучили платежи россиян и их интерес к товарам с 1 по 8 января в 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

"В начале нового года жители России стали больше тратить на продукты по сравнению с первыми числами января 2019 года: средний чек вырос на 46% - до 1995 рублей. В этой категории на "Яндекс.Маркете" пользователи чаще всего искали чай, спрос на который увеличился на 52%", - говорится в исследовании.

В минувшие праздники выросли также средние платежи за еду с доставкой из кафе быстрого питания и ресторанов - на 55% и 33% соответственно. По данным "Яндекс.Кассы", в новогодние праздники 2019 года средний чек на продукты питания составил 1360 рублей, а за доставку еды из кафе и ресторанов пользователи платили в среднем по 1099 рублей.

Падение среднего чека

По объему потраченных денег самыми популярными товарами в начале года стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для хобби, книги, автотовары, еда и спортинвентарь. В новогодние праздники 2019 года россияне активнее всего приобретали детскую и спортивную одежду, бакалею и сладости, а также товары для здоровья - ортопедические изделия и медицинские приборы.

Средний чек большинства покупок в 2020 году уменьшился по сравнению с прошлогодними январскими каникулами, "но на товары для дома, для хобби и на еду россияне тратили в среднем за раз на треть больше, чем годом ранее". Так, средний чек за косметику и парфюмерию, одежду и обувь сократился на 3%. На парфюмерию и косметику покупатели в начале года тратили в среднем 3303 рубля, а в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров - 956 рублей.

Средний чек на товары для дома и сада составил 4973 рубля, интерес покупателей сильнее всего вырос к рассаде, саженцам, кустарникам. "Немного подрос средний чек за цветы и другие растения - на 2%, до 2804 рублей", - отмечают аналитики.

В зимние каникулы почти в два раза вырос спрос пользователей площадки "Яндекс.Маркет" на книги, но расходовать на них россияне стали меньше - в среднем по 243 рубля. "А вот средний чек за товары для хобби увеличился на 22% и составил 2689 рублей", - отмечают аналитики.

Расходы на онлайн-игры зафиксированы в среднем на уровне 533 рубля.

Популярные товары

В интернет-магазинах обуви и одежды наибольшим спросом у покупателей пользовались кеды и кроссовки - "таких запросов на "Яндекс.Маркете" было на 63% больше". В новогодние праздники на "Яндекс.Маркете" заметно выросла популярность товаров для страйкбола - на 66%. "Средний чек за игровые товары, оплаченные через "Яндекс.Кассу", составил 496 рублей - это на 3% ниже, чем годом ранее", - говорится в исследовании.

Во время новогодних каникул люди также активно интересовались товарами для взрослых - спрос на "Яндекс.Маркете" увеличился на 54% по сравнению с январем 2019 года. "Покупатели и платили за них через "Яндекс.Кассу" больше на 32% - в среднем по 3010 рублей", - отмечают эксперты.

Средний чек в магазинах электроники

В магазинах бытовой техники клиенты оставляли в среднем по 2817 рублей - на 8% меньше, чем в начале января 2019 года. "На "Яндекс.Маркете" они активнее всего интересовались телевизорами. Средний чек россиян за электронику составил 3223 рубля - это на 15% ниже, чем в первые дни прошлого года. В этой категории самыми популярными товарами стали мобильные телефоны и аксессуары для них", - отмечают аналитики.