{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич заявил, что Сербия получит от транзита газа через "Турецкий поток" $185 млн в год

Президент Сербии надеется, что "болгары завершат строительство своего участка газопровода до конца мая или до июня", так что до конца 2020 года газ начнет поступать в страну

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Доходы Сербии от транзита российского газа через сербский участок газопровода "Турецкий поток" составят $185 млн ежегодно. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ночь на понедельник в эфире канала Pink.

"Для нас газопровод - это стратегическая вещь. Мы еще в декабре построили 403 км газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари. "Турецкий поток" - это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет. Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно", - указал сербский лидер.

По словам Вучича, "Турецкий поток" имеет большое значение для индустриализации Сербии и привлечения инвесторов. По его данным, по газопроводу Сербия "будет получать преимущественно российский газ". "В Сербию будут поступать 13 млрд куб. м газа, из них 3 млрд куб. м останется в Сербии, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию", - заявил Вучич, выразив надежду, что "болгары завершат строительство своего участка газопровода до конца мая или до июня, так что уже в сентябре или до конца [2020] года газ начнет поступать в Сербию".

Ранее в декабре генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток". Строители прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства.

Теги
СербияВучич, Александар
Реклама на ТАСС
Opel планирует в 2020 году увеличить модельный ряд в России до шести автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС