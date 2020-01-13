Австралийский банк оценил прямые убытки страны от лесных пожаров в $3,5 млрд

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров составят порядка $3,5 млрд. Такой прогноз обнародовала в понедельник одна из крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии - банк Westpac.

"Если вы можете уйти, вы должны уйти". В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

"По состоянию на 10 января [в страховые компании Австралии] было подано 10,55 тыс. исков с общей застрахованной стоимостью порядка 939 млн австралийских долларов ($645,6 млн)", - говорится в сообщении. Как указывают эксперты банка в своем прогнозе, незастрахованные потери, требующие государственной компенсации, "примерно вдвое превышают застрахованные". Таким образом, с учетом уже выделенных властями 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) "общая стоимость катастрофы на сегодняшний день, вероятно, составит около 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд)".

Как отмечают эксперты Westpac, пожары, затронувшие одни из самых густонаселенных районов континента, оказали крайне негативный эффект на сельское хозяйство. Фермеры были вынуждены забить тысячи голов скота, разрушение электростанций затронуло молочное производство, а ряд виноградников оказался в зоне активных пожаров и был уничтожен. Восстановление этих мощностей потребует значительных финансовых вложений и времени.