Суд перенес на 13 февраля заседание по банкротству "Ютэйр - Вертолетные услуги"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник отложил на 13 февраля рассмотрение иска МТС-банка по банкротству "Ютэйр - Вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота. Авиакомпания Utair привлечена к иску о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги" в качестве третьего лица, передает коррепондент ТАСС из зала суда.

"Судебное заседание по делу отложить на 13 февраля в 09:15 (07:15 мск). Привлечь [к делу] в качестве третьего лица авиакомпанию Utair, - сказала судья Ирина Зуева.

По словам представителя МТС-банка, с момента подачи банком иска долг перевозчика вырос на сумму около 8 млн рублей. "Задолженность по уплате процентов на данный момент составляет более 24 млн рублей, а на момент подачи заявления банком о признании должника банкротом была свыше 16 млн рублей", - уточнила она.

Представитель банка добавила, что требования о признании "Ютэйр - Вертолетные услуги" банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита, заключенного 19 ноября 2015 года между ПАО "МТС-банк" и авиакомпанией Utair, ПАО "Сбербанк "Россия" в качестве агента по кредиту и другими кредиторами.

"На основании указанного договора заемщик должен уплачивать проценты за пользование кредитом, однако по истечении пятого и шестого процентных периодов - это 20 декабря 2018 года и 20 июня 2019 года заемщиком не были уплачены проценты по кредиту. Каждый платеж составил чуть более 8 млн рублей. В связи с образованием просроченной задолженности ПАО "МТС-банк" обратилась с иском к заемщику - авиакомпании Utair, в настоящее время ведется разбирательство в арбитраже Москвы и на 4 февраля назначено судебное разбирательство. <...> Считаем, что в связи с образованием задолженности по указанным процентам банк имеет право кроме обращения с иском к заемщику авиакомпании Utair и поручителю - "Ютэйр - Вертолетные услуги" с целью признания его банкротом", - пояснила представитель МТС-банка.

Ранее Арбитражный суд ХМАО назначил заседание по рассмотрению иска МТС-банка о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги" на 13 января 2020 года. МТС-банк входит в синдикат из 11 банков-кредиторов авиакомпании. Согласно картотеке, сумма исковых требований МТС-банка к "Ютэйр - Вертолетные услуги" составляет 16 млн 135,586 тыс. рублей. Также в конце декабря 2019 года суд принял иски о вступлении в дело о банкротстве четырех контрагентов авиакомпании Utair - компаний "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал".

Ситуация в Utair

Четыре контрагента АК Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Ранее суд отказал компаниям "Флеш лайт капитал", "Юган-Юнион кард", и "Интер" в признании авиакомпании банкротом в связи с уплатой им долга, заседания по искам "Гидпромэнергострой" еще не проводились. В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году она перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Сейчас компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.

"Ютэйр - Вертолетные услуги" - вертолетный оператор №1 в России, крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она входит в состав и является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.