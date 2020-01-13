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PSA планирует наладить экспорт автомобилей Opel из России

Вице-президент французского автопроизводителя Алексей Володин также сообщил, что есть планы по локализации производства в России, но их планируют доработать с учетом утвержденной правительством России концепции дифференциации промсубсидий на утильсбор

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Groupe PSA намерена наладить экспорт автомобилей бренда Opel из России, соответствующие планы группы заложены в индустриальной стратегии. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme), управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

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"Наша команда однозначно закладывает экспортные планы в развитие собственной индустриальной стратегии, потому что без экспортных планов окупить инвестиции, которые требуются для того, чтобы производиться и продаваться в России успешно - невозможно. Поэтому, конечно, мы строим нашу стратегию, основываясь, в том числе на экспорте", - отметил он.

Володин также сообщил, что у PSA есть планы по локализации производства в России, однако сейчас их планируется доработать с учетом новой, утвержденной правительством РФ, концепции дифференциации промсубсидий на утильсбор.

"С учетом новых нормативных требований по локализации, я сейчас затрудняюсь сказать (о планах по локализации производства - прим. ТАСС). Нужно считать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня, который был затребован", - уточнил он.

Возвращение Opel

О перезапуске бренда в России Opel официально объявил в середине декабря 2019 года. Продажи стартовали с двух моделей: импортного кроссовера Grandland X и минивэна Zafira Life, который собирается на заводе автоконцерна в Калуге. Сейчас Opel официально сотрудничает с 11 дилерами, которые расположены в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе.

Автоконцерн General Motors, куда ранее входил Opel, в 2015 году объявил о значительном пересмотре планов на российском рынке, отказавшись практически от всех своих производственных площадок. Также компания объявила о снятии с российского рынка бренда Opel и всех массовых моделей Chevrolet, сохранив на рынке только премиальные модели последнего, а также бренд Cadillac. В 2017 году Groupe PSA выкупила марку Opel у General Motors.

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