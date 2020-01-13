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FT: "Яндекс.Драйв" планирует до конца года выйти на европейский рынок

Компания рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в частности, Мадрид и Копенгаген

ТАСС, 13 января. Каршеринг "Яндекс.Драйв" планирует до конца года запустить сервис по прокату автомобилей в одной из стран Евросоюза. Об этом в понедельник информировала газета Financial Times.

Как сообщил изданию руководитель "Яндекс.Драйв" Антон Рязанов, российская компания в тестовом режиме будет сдавать в аренду до тысячи электромобилей в одном из европейских городов. При этом "Яндекс.Драйв" рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также города Франции и Италии, отмечает газета.

Сервис "Яндекс.Драйв" заработал в Москве в феврале 2018 года. За девять месяцев его работы водители совершили около 7 млн поездок. В декабре 2018 года сервис запустили в Санкт-Петербурге. Проект краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг) был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года. Автомобилями каршеринга совершается более 25 тыс. поездок ежедневно, в течение дня одной машиной пользуются в среднем шесть человек.

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