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Дочка "Ростелекома" закрыла сделку по покупке оператора ЦОД DataLine

При этом гендиректор DataLine Юрий Самойлов сообщил, что кадровые изменения в компании не происходят

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Дочерняя компания "Ростелекома" - "Ростелеком - Центры обработки данных" - закрыла сделку по приобретению 100% долей оператора дата-центров ООО "Даталайн" (DataLine), который является вторым игроком на рынке центров обработки данных в РФ. Об этом говорится в сообщении "Ростелекома".

"Данное приобретение значительно усиливает конкурентные позиции "Ростелеком", гарантируя безусловное лидерство в перспективном и растущем двухзначными темпами сегменте услуг облачных решений и создания масштабных инфраструктурно-продуктовых экосистем, расширяя спектр и гибкость предлагаемых сервисов в этом направлении", - прокомментировал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, слова которого приводит пресс-служба компании.

При этом гендиректор DataLine Юрий Самойлов сообщил, что никаких кадровых изменений в компании на данный момент не происходит.

В конце ноября 2019 года совет директоров "Ростелекома" одобрил покупку вышеназванного оператора. Согласно данным компании, "Ростелеком" передает своей "дочке" - ООО "Центр хранения данных" (ГК "Ростелеком - Центры обработки данных") - заем в размере 21 млрд рублей по ставке 8,25% годовых на приобретение 100% DataLine и снижение долговой нагрузки компании.

В августе "Коммерсантъ" писал, что Минэкономразвития, Минкомсвязь и Росимущество согласовали сделку "Ростелекома" по покупке DataLine. По информации издания, сделка может пройти по схеме, согласно которой структура "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных" приобретет 100% ООО "Даталайн" у кипрской DDL Digital Systems Ltd. Сама компания при этом оценивается в 21 млрд рублей без учета чистого долга в размере 4,08 млрд рублей.

Ранее в "Ростелекоме" сообщали, что привлекательность покупки "Даталайна" была обусловлена, в частности, высокими темпами роста бизнеса и перспективами развития компании. Так, ее выручка росла последние четыре года среднегодовыми темпами более 20%, по итогам 2018 года она составила 5,3 млрд рублей. Кроме того, DataLine планирует увеличивать свои мощности, построив дополнительно 1 тыс. стоек с серверами в 2020 году.

Рынок в РФ

В ноябре 2019 года iKS-Consulting прогнозировал, что лидером на российском рынке ЦОДов по итогам 2019 года станет "Ростелеком" (планирует увеличить число стоек с серверами до 6 тыс. 686), DataLine останется на втором месте (4 тыс. 811 стоек), на третьем - IXcellerate (3 тыс. 815 стоек). Таким образом, приобретение DataLine увеличит общую мощность коммерческих дата-центров группы "Ростелеком" до 11,5 тыс. стойко-мест, что обеспечит существенную долю на рынке коммерческих ЦОДов, который на конец 2019 года составит около 42 тыс. стойко-мест, согласно данным iKS-Consulting.

Теги
РоссияОсеевский, Михаил Эдуардович
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