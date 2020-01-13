Представитель Армении в феврале приступит к работе на КПП "Верхний Ларс"

ЕРЕВАН, 13 января /ТАСС/. Комитет государственных доходов представил кандидатуру представителя Армении на контрольно-пропускном пункте в Верхнем Ларсе, который приступит к работе в феврале текущего года. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Комитета госдоходов республики Давид Ананян.

"Мы уже представили кандидатуру нашего представителя, который будет назначен в этом месяца, а уже в феврале приступит к работе на КПП "Верхний Ларс", - отметил он.

По словам Ананяна, соответствующие ведомства Армении и России эффективно сотрудничают при решении возникающих в "Верхнем Ларсе" проблем, однако работа на месте представителя кабмина Армении только облегчит и ускорит дело.

КПП "Верхний Ларс" является единственным сухопутном выходом Армении через территорию Грузии на российский и евразийский рынки. Из-за неблагоприятных погодных условий на КПП периодически возникает скопление автотранспортных средств.

Россия является главным торговым партнером Армении, а товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг $1,97 млрд.