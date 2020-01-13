Биржевые котировки в Гонконге выросли до максимума последних восьми месяцев

ТАСС, 13 января. Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились ростом котировок на фоне перспективы скорого подписания торговой сделки между КНР и США. Индекс Hang Seng по итогам дня поднялся на 1,1% и достиг значения 28954 пунктов, свидетельствуют данные биржи.

Рост котировок индекса Hang Seng достиг максимума последних восьми месяцев. Показатель China Enterprises Index, отражающий торги ценными бумагами госпредприятий КНР, увеличился на 1,2%, до 11396 пунктов. Значительный рост стоимости акций наблюдался у крупнейшего производителя гигиенических салфеток и подгузников в КНР Hengan International Group Company: ценные бумаги компании выросли на 3,78%.

Улучшение деловой активности наблюдается на фоне визита китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января в США для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между двумя странами.

Оптимистичные настроения на рынке также повлияли на фондовые торги материкового Китая - индекс Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,8% до 3115 пунктов.