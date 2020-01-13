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Регулярное авиасообщение с марта открывается между Уфой и Минеральными водами

Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам

УФА, 13 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открывает прямое регулярное авиасообщение между Уфой и Минеральными водами с конца марта, рейсы будут осуществляться два раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Уфа".

"С 30 марта 2020 года у жителей Башкирии и соседних регионов появится возможность прямых перелетов из Уфы в Минеральные воды. Полеты два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, будет выполнять авиакомпания "Азимут" на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Вылеты из Уфы запланированы на 4:15 мск, время прилета столицу Башкирии - 10:45 мск", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году доля региональных рейсов из аэропорта "Уфа" превысила 56%. С января из столицы Башкирии прямые рейсы в Волгоград и Нижний Новгород, со 2 марта запланированы прямые перелеты в Пермь.

В 2019 году аэропорт "Уфа" обслужил более 3,5 млн пассажиров, увеличив показатель на 10% по сравнению с 2018 годом. По данным пресс-службы предприятия, это лучший результат среди аэропортов Приволжского федерального округа. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях по итогам года вырос на 11%, на международных маршрутах - на 8%.

Теги
РоссияСКФОБашкортостанСтавропольский край
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