В ГД считают, что закон о квалифицированных бюро кредитных историй могут принять в феврале

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Закон о создании квалифицированных бюро кредитных историй может быть принят в начале февраля, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Будут введены квалифицированные бюро кредитных историй, которые будут рассчитывать данные для расчета предельной долговой нагрузки заемщиков. Вопрос в принципе подготовлен. Я думаю ,что в конце января - начале февраля мы этот закон примем", - сказал он.

7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут уполномочены реализовывать новый механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки гражданина.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 28 декабря 2016 года об установлении обязанности проверки у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита. Целью законопроекта является комплексная модернизация существующей системы формирования кредитных историй с учетом уровня развития современного кредитного рынка и финансовых технологий, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно документу, Банк России разработает порядок расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки пользователями кредитных историй, предполагающий механизм расчета по принципу "одного окна". Законопроект также облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ, уточнит состав сведений, входящих в кредитную историю, а также создаст нормативную базу для обмена такими сведениями между БКИ.