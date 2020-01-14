Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

Первый шаг к заключению торговой сделки между США и Китаем позволяет надеяться на хотя бы временное прекращение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Эти новости не могут не успокаивать инвесторов, которые и так нервничают из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на нефть.

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ прибыла в Вашингтон для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и КНР. Ожидается, что реализация соглашения, достигнутого 13 декабря 2019 года, снизит тарифы и увеличит объемы закупок Китаем американских сельхозтоваров, энергоносителей, промышленных товаров. Документ также разрешит некоторые споры по вопросам интеллектуальной собственности и доступу американских фирм в китайский финансовый сектор. В преддверии подписания американская сторона объявила о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

Документ, подписание которого ожидается 15 января, станет первым шагом на пути к заключению всеобъемлющего торгового соглашения между двумя странами. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что полная торговая сделка может включать в себя две или три фразы. Сам 86-страничный документ соглашения до сих пор не обнародован. Как сообщало агентство Reuters, еще на прошлой неделе документ так и не закончили переводить на китайский. По информации источника Fox Business, его текст опубликуют на сайте Торгового представительства США в момент подписания соглашения. Пока можно ознакомиться лишь с его основными пунктами:

Торговля и сельхоз товары

Согласно условиям первой фазы сделки, Пекин в ближайшие два года согласился закупить американские товары на сумму $200 млрд. При этом около $40–50 млрд Китай должен будет потратить на американскую сельхозпродукцию, что в почти в два раза больше, чем в 2017 году ($24 млрд). Точное наименование товаров пока неизвестно, но речь может идти об увеличении импорта пшеницы, риса, кукурузы. Как сообщал телеканал СNBC, Пекин опасается, что такое резкое увеличение закупок сельхозпродукции США может негативно отразиться на отношениях с другими торговыми партнерами КНР. Кроме того, в Китае учитывают риск, что Дональд Трамп, несмотря на заключение сделки, все равно может ввести новые пошлины.

Интеллектуальная собственность

Этот пункт предусматривает усиление правовой защиты патентов, товарных знаков, авторских прав, совершенствование уголовного и гражданского судопроизводства КНР для борьбы с нарушениями прав в интернете, пиратскими и контрафактными товарами, в том числе фармацевтическими. В Вашингтоне не раз обвиняли Китай в краже американских технологий и присвоении интеллектуальной собственности.

Передача технологий

Китай должен прекратить давление на иностранные компании и не вынуждать их передавать свои технологии китайским фирмам в обмен на доступ к китайскому рынку. Вашингтон называет эту практику экономической агрессией. Кроме того, Пекин обязуется обеспечить прозрачность и справедлиевое судебное рассмотрение таких случаев, а также передачу технологий на рыночных условиях. Согласно сообщению американского Торгового представительства, Китай согласился воздержаться от прямых инвестиций, направленных на приобретение иностранных технологий для выполнения своих промышленных планов.

Финансовый сектор

Этот пункт должен облегчить доступ американских компаний к рынку финансовых услуг КНР. Речь идет об организациях из США, работающих в сфере банковских услуг, страхования, ценных бумаг и кредитных рейтингов. Мера напарвлена на разрешение давних жалоб США на инвестиционные барьеры в этом секторе, включая ограничения иностранного капитала и дискриминационные нормативные требования. Устранение этих барьеров должно позволить американским компаниям улучшить конкурентные условия и расширить свои предложения на китайском рынке.

Валютное соглашение

Это соглашение содержит обязательства Китая воздерживаться от конкурентной девальвации валюты и не использовать свой обменный курс для получения торгового преимущества. По мнению американской стороны, такой подход будет способствовать укреплению макроэкономической стабильности и не позволит Китаю использовать валютные махинации для нечестной конкуренции с американскими экспортерами.

Урегулирование споров

В этом пункте излагается механизм, который позволяет сторонам решать возникшие споры справедливым и оперативным образом. Договоренность предусматривает проведение регулярных двусторонних консультаций на различных уровнях. Она также устанавливает строгие процедуры урегулирования споров, связанных с соглашением, и позволяет каждой стороне принимать соразмерные ответные меры, которые она считает целесообразными.

Президент Трамп уже объявил о скором начале второго этапа торговых переговоров, но в Пекине дали понять, что новые шаги будут зависеть от успехов в реализации первой фазы.

Дмитрий Беляев